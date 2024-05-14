ضبط مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل دون ترخيص في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل، استأجر شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واتخاذها مكانا لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبطه وعثر على كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع وعدد من العبوات المجهزة للتعبئة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.