ضبط ركاب في مطار القاهرة بتهمة محاولة تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 8 محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 4، ضد راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على الخطوط المصرية بحوزته لفافات بهم نبات الماريجوانا بوزن 38 جراما، وسجائر الكترونية بها زيت لنفس المخدر.

جمارك المطار

كما حررت سلطات المطار، محضرا ضد راكب مصري قادم من فرانكفورت علي الخطوط الألمانية حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بإجمالي 554 عبوة من ماركات عالمية، والمحضر الثالث رقم 272 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من مومباي حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون بعدد 200 عبوة.

وتابعت سلطات المطار أنّ المحضر الرابع رقم 373 لسنة 2023 كان ضد راكبة مصرية قادمة من مومباي حاولت تهريب 99 عبوة من مستلزمات طب العيون، والمحضر الخامس رقم 247 لسنة 2023 ضد راكب آسيوي قادم من جوانزو على الخطوط المصرية حاول تهريب 713 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بتدبيس المعدة وأدوات الأسنان ومستحضرات التجميل.

وحرر مسؤول الإدارة الثالثة بقيادة أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالإنابة، محضر ضبط جمركي رقم 296 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من ميلانو على الخطوط المصرية، حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددها 603 عبوات متنوعة من علب وأكياس وأجهزة.

وحرر رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير، محضر ضبط جمركي رقم 370 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من باريس على رحلة الخطوط المصرية بحوزته 155 قرص ترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات أسفل علب بها بطاطس ملفوفة في ورق فضي.

كما جرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 375 لسنة 2023 بواسطة الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، بالمطار ضد راكب مصري قادم من ميلانو علي الخطوط المصرية بحوزته شرائط لعقار مخدر.