فرقة إسبانية تسحر جمهور مهرجان إيزيس لمسرح المرأة بعرض مونودراما موسيقي

تشارك الفرقة المسرحية الإسبانية ميكرواوبرا بعرض مونودراما مسرحية موسيقية «ليري بيلولا» في الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، التي تعقد في الفترة من 16 وحتى 22 مايو 2024 في العديد من مسارح القاهرة من بينها «الهناجر ووزارة الشباب والطليعة ومكتبة القاهرة ومسرح مركز الإبداع الفني والمجلس الأعلى للثقافة و المسرح الصغير بدار الأوبرا».

«ليري بيلولا» هي مونودراما مسرحية موسيقية تدور حول حفلة لمغني أوبرا شهير يصل دائمًا متأخرًا فتضطر مساعدته البريئة والخجولة لتسلية الجمهور على الرغم من رهبتها للمسرح، وفق ما ذكره بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة.

تقريب الغناء الأوبرالي لجميع أنواع الجمهور

وقدمت فرقة ميكروأوبرا أول عرض لها في عام 2008، وتهدف منذ بدايتها إلى تقريب الغناء الأوبرالي لجميع أنواع الجمهور، من خلال تقديم عروض مسرحية صغيرة ومتوسطة الحجم تحتوي على جميع عناصر الأوبرا.

وتدعم السفارة الإسبانية بالقاهرة مشاركة الفرقة الإسبانية في المهرجان، والتي ستقدم بجانب عرضها يوم الـ18 من مايو على مسرح الطليعة بالعتبة، ورشتين متخصصتين عن الغناء الأوبرالي وتوظيفه دراميا في المركز الثقافي الإسباني وأكاديمية الفنون بالقاهرة يومي الـ19 والـ20 من مايو.