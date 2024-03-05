ختام عرض «العادلون» على مسرح الطليعة الليلة

يشهد مسرح الطليعة، في التاسعة مساء اليوم، ختام العرض المسرحي «العادلون»، لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، والمقدم ضمن عروض التجارب النوعية للموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض «العادلون»

والعرض عن رواية الأديب الفرنسي ألبير كامو، وإعداد الكاتب محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، وتدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين الذين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني.

ويطرح المخرج خلال العرض عدة تساؤلات أهمها ماهية العدالة، وما هي الطريقة المثلى لمواجهة الظلم، وذلك للتأكيد على أن فكرة تحقيق العدالة تأتي بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

أبطال العرض المسرحي

«العادلون» تمثيل رامي نادر، وخالد رأفت، والسعيد قابيل، وهدير طارق، وعبد الرحمن كمال، ومحمد فاضل، وديكور وملابس سماح نبيل، وإضاءة محمد الطايع، وتأليف موسيقي محمد خالد، ومدقق لغوي أحمد سعيد، وفوتوغرافيا عادل صبري، وفيديو جرجس صبحي، ومريم سليمان، ومخرج منفذ ياسر الوكيل، وهيئة الإخراج مروان عثمان، ومحمد ياسر، وعمر عزيز، وهدير السيد، ومي شاهين.

العرض يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وضمن عروض إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القاهرة.