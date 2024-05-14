مجلس النواب يوافق على موازنة «القومي لحقوق الإنسان» بـ53 مليون جنيه

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2024/2025، بإجمالي 53 مليونا و78 ألف جنيه مع التوصية بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب الثاني بواقع 5 ملايين جنيه لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من حضور الفعاليات الدولية كمجلس مصري مستقل يعرض حقيقة ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان بالمحافل الدولية، ومدافعا عن الدولة المصرية ضد محاولات تزييف الحقائق، في ضوء ما يرصده، مشددًا في هذا الصدد على أهمية زيادة الباب الثاني لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية.

كما تطرقت المناقشات إلى أهمية شراء سيارات جديدة للمجلس القومي بديلا لنظيرتها القديمة المتهالكة، لاسيما وكونها تعد إهدارا للمال العام من جانب في كلفة الصيانة، وتليق بمكانة المجلس القومي المصري، حيث قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنه لم يعد من اللائق الصورة التي يظهر فيها المجلس وأعضائه من حضور اللقاءات والفعاليات أمام نظرائهم من الدول المختلفة بسيارات تتعطل خلال هذه الزيارات، قائلا «هذا شكل لا يليق بمصر»، وعقبت السفيرة مشيرة خطاب مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا أرسل خطاب يفيد بأن كلفة الصيانات المستمرة للمركبات تعد إهدارا للمال العام.

وعلق النائب طارق رضوان قائلًا: «السيارات الجديدة ضرورة»، لتطالب ممثله وزارة التخطيط بإرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا إلى الوزارة بطلب السيارات الجديدة مرفقا بالمستند الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بأن كلفة الصيانة المتكررة للسيارات القديمة تعد إهدارا للمال العام، مما يعزز شراء سيارات جديدة بديلة.