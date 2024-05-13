«خطة النواب» تناقش موازنة هيئة السكة الحديد في العام المالي الجديد

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات واسعه حول خسائر هيئة السكك الحديدية.

وأكد هشام عبد الواحد، ممثل هيئة السكك الحديدية، أن تغيير سعر العملة كان سببا رئيسيا في خسائر هيئة السكك الحديدية، موضحا «الهيئة دفعت 3 مليارات دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة، وللأسف رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة».

تكلفة الرحلات وعوائدها

وأشار «عبدالواحد» إلى أن الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه، وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.

وتوقع أسامة عبد الرحمن، مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، تحقيق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/ 2025.

قروض هيئة السكة الحديد

وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة، ذكر «عبد الرحمن» أن هناك قروضا محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه، لكن في العام الحالي لم نحصل على قروض، والعام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمعرفة إجمالي القروض لخطة التطوير، فيما انتقدت النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة، حالة النظافة في المحطات القطارات.