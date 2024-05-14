«الصحة» تبحث مع «أسترازينيكا» التعاون في دعم مهارات الفرق الطبية

عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور ميشيل ديماري رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، لبحث التعاون المشترك، في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية، الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بتهنئة الدكتور الدكتور ميشيل ديماري، بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، كما تم بحث مستجدات الشراكات والمشروعات القائمة بين وزارة الصحة والسكان، و«أسترازينيكا مصر» بشأن المبادرات الرئاسية، وجهود الاستدامة ومستقبل التعاون لمواصلة العمل المشترك لتطوير نظام الرعاية الصحية المصري.

مناقشة مشروع «الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظام الصحي»

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشروع «الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظام الصحي» PHSSR في مصر، والرؤية المشتركة حول كيفية المضي قدما بالتوصيات، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن مواصلة التعاون بين الوزارة، وأسترازينيكا في برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز مهارات المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في تطوير قاعدة الأدلة لاتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية، بما يتيح إيجاد رؤى قيمة حول أنماط الأمراض وفعالية العلاج والنتائج الصحية، والتي يمكن الاسترشاد بها في صياغة السياسات وتنفيذها.

التعاون في حملات التثقيف والتوعية الصحية

وقال «متحدث الصحة»، إن الوزير بحث مع رئيس أسترازينيكا، سبل التعاون في حملات التثقيف والتوعية الصحية والتي تشمل نشر معلومات دقيقة وموثوقة عن الوقاية من الأمراض وخيارات وأنماط الحياة الصحية، والالتزام بخطط العلاج، لما لها من تأثير كبير على نتائج الصحة العامة.

ولفت إلى أن الوزير بحث مع أسترازينيكا التعاون في المجالات العلاجية مثل علم الأورام، وصحة القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، وإدارة مرض السكري، لتطوير استراتيجيات شاملة للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع التركيز على زيادة الوعي بعوامل الخطر وطرق الكشف المبكر وتعزيز التدابير الوقائية، موضحا أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة تطوير اللقاحات وإنتاجها لدعم جهود وزارة الصحة في توسيع وتعزيز برامج التطعيم في مصر، إلى جانب تقديم الدم التقني وتبادل المعرفة بشأن توزيع اللقاحات وتخزينها وإدارتها.