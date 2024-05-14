«الصحة» تناقش تبادل الخبرات في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية مع أرمينيا

اجتمعت قيادات وزارة الصحة والسكان اجتماعا، مع أناهيت أفانيسيان وزيرة الرعاية الصحية في أرمينيا، على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي يعقد في الإمارات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول تفعيل التعاون في العلاقات الثنائية بين وزارتي الصحة في مصر وأرمينيا، وتفعيل الاتفاقات الموقعة سابقا بين البلدين.

تبادل الخبرات بمجال الصيدلة وصناعة الأدوية

وأضاف «عبدالغفار» أنّ وزيرا الصحة ناقشا التعاون في تبادل الخبرات بمجال الصيدلة وصناعة الأدوية، فضلا عن الاستفادة من خبرات مصر في مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحث التعاون في مجال شركات التأمين.

وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير اطلع على تجربة أرمينيا في رقمنة النظام الصحي، وتحويل الوصفات الطبية «الروشتات» من النظام الورقي إلى الالكتروني، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجال السياحة الطبية بين البلدان.

وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

مجال علم الأورام

وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع تطرق إلى مناقشة بين مصر وأرمينيا في مجال تبادل خبرات الرعاية الصحية، خاصة في مجال علم الأورام، وكذلك التنسيق للشراكة في التعامل مع الأمراض المعدية والناشئة وحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين في التصدي والاستجابة السريعة أثناء تفشي الأوبئة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير وجّه دعوة رسمية لوزيرة صحة أرمينيا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي من المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.