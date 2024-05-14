أحمد الطاهري: الأزمة في فلسطين سحبت الانتباه عن السودان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن طغيان الحدث في الأراضي الفلسطينية سحب الكثير من الانتباه لحجم الأزمة في السودان، فالسودان يئن ويستنزف، وهناك تفاهمات بين القادة العرب ستستهدف في نهاية المطاف ضبط عدد من الأمور تحقق رغبة الشعب السوداني وتحافظ على كيان الدولة السودانية لأنه لا يتحمل مزيدا من المتاعب.

الأزمة في لبنان

وعن الأزمة في لبنان، أوضح «الطاهري» خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه أمل الحناوي: «الأزمة في لبنان لها عدد من الخصائص والخصوصية تنبع من التركيبة اللبنانية وهي تركيبة على قدر ما تشهد من تباين واختلاف، ولكنها تجد ثراءها في هذا التنوع».

أزمة نزوح من الجنوب اللبناني

وأوضح أن الحفاظ على لبنان بتركيبته هو ما يضمن أمن واستقرار لبنان الذي يعاني من فراغ رئاسي وأوضاع اقتصادية صعبة وأمنية ضاغطة عليه، لا سيما الوضع في الجنوب لأنه طرف من أطراف الصراع الدائر، كما أن هناك أزمة نزوح من الجنوب اللبناني إلى مناطق أخرى في الأراضي اللبناينة، وكذلك أزمة وجود لاجئين بنسب مرتفعة في لبنان.