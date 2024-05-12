حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز

في الوقت الذي تضج الصحف اللبنانية بأخبار متعلقة بقضية "التيك توكرز" المثيرة للجدل، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن شرط حدوث الهدنة في غزة فضلا عن كشف صحيفة أمريكية تفاصيل مرتبطة بعرض مغر قدمته أمريكا لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقت ذاته اندلعت مظاهرات في تل أبيب انتهت بإنهائها بالقوة عن طريق خراطيم المياه.

قضية التيكتوكرز في لبنان

وفي لبنان، تفجرت قبل أيام قضية "عصابة التيكتوكرز" بعد انتشار أخبار تفيد بتورط أشخاص في داخل لبنان وخارجه في استدراج الأطفال والاعتداء عليهم والضغط عليهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها؛ لتجري السلطات اللبنانية التحقيقات الأولية في الملف بسرية تامة وذلك حفاظا على سلامة الأطفال وتجنبا لتعرض أهاليهم للابتزاز أو التهديد من طرف المتهمين في الملف، بحسب "روسيا اليوم".

وعن أحدث التفاصيل التي كشفتها وسائل إعلام لبنانية، ارتفع عدد الموقوفين في لبنان إلى 11 شخصا بعد توقيف متهمة جديدة من طرف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب وسائل إعلام محلية، وهي "جيجي غنوي"، الموديل اللبنانية الشهيرة.

فض مظاهرات بخراطيم المياه

وقد اندلعت مناوشات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة الإسرائيلية بالقرب من ساحة الديمقراطية في تل أبيب، وصلت إلى إغراق المحتجين بخراطيم المياه من أجل فض التجمعات التي تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي نهاية المطاف، حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق الحشد المتظاهر باستخدام ضباط الخيالة وإغراق المتظاهرين بخراطيم المياه وسط تل أبيب ولكن عددا من المحتجين نجحوا في الوصول إلى الطريق السريع، حيث عرقلوا حركة المرور.

بايدن يتحدث عن الهدنة

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وقف إطلاق النار ممكن في الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، إذا تم الإفراج عن المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل في قطاع غزة، بحسب ما نشرت شبكة الإذاعة الأمريكية CNN.

أمريكا تقدم عرضا مغريا لإسرائيل

ومن جهة أخرى كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت لدولة الاحتلال الإسرائيلي مساعدة قيمة حال تراجعت عن عملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وتضمن العرض تقديم معلومات استخباراتية حساسة حول تحديد موقع قيادات الفصائل الفلسطينية بدقة والعثور على الأنفاق المخفية لهم.