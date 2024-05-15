كولر يلاحق موسيماني مع الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ما خطته؟

يُحلق حلم جديد فوق سماء «القلعة الحمراء»، مع تطلع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، إلى تحقيق إنجاز استثنائي بقيادة العملاق الإفريقي، للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخ النادي العريق.. فكيف يلاحق بيتسو موسيماني مع الأهلي؟

كولر يلاحق إنجاز موسيماني مع الأهلي

يُراهن السويسري كولر على خبرته وإمكاناته لمعادلة رقم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي سبق له تحقيق البطولة القارية مع الأهلي مرتين متتاليتين عامي 2020 و2021، خاصة أن السويسري سيكون على موعد مع تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية ومعادلة رقم بيتسو موسيماني، الذي سبق وحقق البطولة القارية مع الأهلي موسيماني متتاليين عامي 2020 و2021.

ونجح مارسيل كولر في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية 2023 بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية، بعدما نجح في الوصول إلى نهائي النسخة الحالية وتفصله 180 دقيقة عن التتويج باللقب الثاني ومعادلة رقم كولر.

وحقق كولر 7 ألقاب مع الأهلي منذ توليه القيادة الفنية في الموسم الماضي، بعد حصد لقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر «مرتين» والسوبر الإفريقي «3 مرات»، بخلاف حصد برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية.

لا يزال مانويل جوزيه، المدرب البرتغالي، أكثر مدرب حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، برصيد 4 مرات، أعوام 2001 و2005 و2006 و2008.

تترقب جماهير الأهلي التتويج باللقب، ليُضيف إنجازًا جديدًا إلى تاريخ الأهلي الحافل بالإنجازات، وذلك عندما يلتقي المارد الأحمر بنظيره الترجي، يوم 18 من شهر مايو الجاري، قبل أن يعود ويجدد اللقاء في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.