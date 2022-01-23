تفاصيل أزمة بيتسو موسيماني مع الأهلي

نشبت أزمة بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومسؤولي الأحمر، بسبب تصريحات الأول في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية.

تفاصيل أزمة موسيماني

وينشر لكم «الوطن سبورت» تفاصيل أزمة موسيماني مع الأهلي الخاصة بشأن تجديد عقده في القلعة الحمراء، الذي ينقضي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

زوجة موسيماني سر الأزمة

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي اتفق مع موسيماني على تفاصيل عقده الجديد مع النادي، إلا أن هناك بعض الخلافات بين وكيلة أعماله «زوجته»، وأمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي.

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