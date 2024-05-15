«داليا» تطلب الطلاق من محكمة الأسرة بعد زواج عام ونصف.. «زفاف بلا عريس»

على الرغم من عدم بلوغها الـ17 عامًا، إلا أنّ جارتها نظرت إليها على أنها فتاة كبيرة وفي سن الزواج، لتبث الكلمات السامة في آذان والديها وتقنعهما بأن هناك عريسا مثاليا سيصون ابنتهما، ليتم زفاف المراهقة الصغيرة على ابن جارتها الذي يكبرها بأكثر من 10 سنوات، لكن الحياة لم تكن وردية، لتنهي قصة العروسين بلجوء الفتاة إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق.

والدته تممت كل شيء

بصوت غلبت عليه نبرة الحسرة على أجمل أيام عمرها، حكت «داليا .ع» البالغة حاليا من العمر 19 عامًا لـ«الوطن»، كواليس خطبتها من زوجها الحالي، فبعد أنّ رأتها والدة زوجها جاءت إلى والديها المنزل وبدأت تحكي لهما عن ابنها الذي يعمل في الخارج منذ سنوات ويبحث عن عروسة ليكمل نصف دينه، وأنه شاب خلوق ومتدين وبار بها، كما أنه يتقاضى مرتبًا مجزيًا وله شقته الخاصة.

كانت «داليا» تقف خلف الستار وفجأة اختلط صوت ضربات قلبها بموافقة والدها لتدخل في نوبة من البكاء، وبعدها مغادرة جارتها، المنزل، بدأت تترجي والديها بعدم الموافقة لأنها ترغب في إكمال تعليمها مثل باقي فتيات عائلتها، لكنهما امتنعا عن رغبتها لقناعتهما بأن الزواج سيؤمن مستقبلها أكثر من دخول الجامعة.

في اللقاء الثاني، حددت والدته وقت الخطبة وأرسلت لـ«داليا» رقم ابنها الشخصي وصورة له، وعلى الرغم من أنها لم تعجب به لكنها التزمت الصمت احترامًا لرغبة والدها، وعندما اعترضت على أنها ستحضر حفل الخطبة بمفردها دونه كونه في الغربة ولا يستطيع النزول، وعدتها والدته أنه سيقيم حفل زفاف كبير وأنها ستذهب للعيش مع في الخارج، وستقنعه بتركها تستكمل تعليمها.

زفاف بلا عريس

«3 شهور مرت على الخطوبة وبعدها رجع من السفر وكتبنا الكتاب، ووعدني أنه هيرجع يأخدني ونسافر، وبعدها بشهرين عرفت من أهلي أنه حدد ميعاد الفرح وأنه مش هيحضره، فاعترضت لكن أهلى أجبروني على شراء فستان عشان كانوا عزموا كل الناس، وأنا حضرت الفرح من غير عريس واتكلمنا على الفيديو، ومن يومها من سنة ونص رافض ينزل أو حتى يتكلم معايا»، وفقًا لحديث «داليا».

فاض بالفتاة الكيل واستنزفت جميع الحلول معه وعائلتها، ولم تجد طريقًا سوى اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى طلاق للهجر حملت رقم 1029 أحوال شخصية.