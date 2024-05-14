مدير «الإسكندرية للفيلم القصير»: نسعى لنشر ثقافات جديدة بين الجمهور

قال المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان الإسكندرية للفيم القصير، إنّ أول دورتين من المهرجان كانتا بجهود ذاتية دون أي دعم حتى أن قمنا بتقديم تفاصيل المهرجان إلى وزارة الثقافة وتم الحصول على الموافقة كأول مهرجان يحصل على دعم الوزراة بعد دورتين فقط من إنشائه.

مهرجان الإسكندرية للفيم القصير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وجاسمين طه زكي، أنّ أهداف مهرجان الإسكندرية للفيم القصير منذ بداية الدورة الأولى، تتمثل في نشر ثقافة الفيلم القصير نظرا لعدم انتشارها بين الأفراد.

الفليم القصير يختلف عن الفيلم الروائي

وتابع أنّ الفليم القصير منذ بداية كتابته، تكون فكرته مختلفة، لافتا إلى أنّ أقصى مدة له 30 دقيقة، كما أنه يختلف عن الفيلم الروائي في مدة وطريقة التنفيذ وإنتاجه ليس كبيرًا، مواصلا: «هناك من يعتقد أن الفيلم القصير سبيل الوصول إلى الأفلام الروائية الطويلة ولكنه قائم بذاته يعتمد على القصة القصيرة وليس الرواية».