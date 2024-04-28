مهندس ديكور الحشاشين: أعشق الأفلام القصيرة لأنها تفكير خارج الصندوق

أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم، ماستر كلاس لمهندس الديكور أحمد فايز، بالمتحف الروماني اليوناني، أدارها المدير الفني للمهرجان موني محمود، بحضور جماهيري كبير من شباب الإسكندرية ومن الفنانين والسينمائيين منهم رانيا يوسف، ومحمد يوسف «أوزو» والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والدكتور يوسف العميري.

أحمد فايز يتحدث عن رحلته مع الأفلام القصيرة

في البداية تحدث «فايز» عن رحلته مع الأفلام القصيرة قائلا: «أنا من محبي الأفلام القصيرة، لأنها تفكير خارج الصندوق، وتعطي صناعها عمر أطول، منذ كنت طالبا في معهد السينما وعلى مدار دراستي، قدمت 11 فيلما قصيرا من حبي لها، رغم أنه كان مطلوب مني فيلم قصير واحد فقط، في مشروع التخرج، وأعتقد أن سر نجاح الفيلم القصير هو وجود فريق متعاون يحاول الوصول لاهداف معينة في حدود المتاح».

وأشار فايز إلى أن أهم شيء لمهندس الديكور هو السيناريو الذي سيبني عليه شغله، وأهم شخصين في العمل بعد المؤلف بالنسبه للمخرج، هو مهندس الديكور ومدير التصوير، لأنهما ينقلان للشاشة وجهة نظر المخرج، لذلك ضروري أن يكون هناك كيميا بينهم.

وأكد أن نصائح مهندس الديكور الكبير صلاح مرعي، تأثر بها في حياته، وما زال يتذكرها حتى الآن.

ووعد فايز، بتقديم ورشة للديكور ابتداء من الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.