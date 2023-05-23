انضمام سلوى محمد علي للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية

على قدم وساق تنهي إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، كل تشكيلات لجان التحكيم، تمهيدا لإقامة الدورة الأولى منتصف يوليو المقبل، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء.

سلوى محمد علي تخرجت في معهد الفنون المسرحية

وأعلنت إدارة المهرجان انضمام الفنانة القديرة سلوى محمد علي، إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وأبدت الفنانة سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية.

سلوى محمد علي، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.

مهرجان السينما العربية يقام في شرم الشيخ

اختارت إدارة المهرجان، رائد أعمال الرسوم المتحركة عباس ابن العباس، لينضم إلى لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك، لما له من خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ قدم أول فيلم رسوم متحركة روائي طويل، وهو فيلم «الفارس والأميرة» الذي قام بتأليفه وإخراجه السيناريست الكبير بشير الديك.