الفصائل الفلسطينية تقصف سديروت وترعب الاحتلال الإسرائيلي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت على الرغم من وجود فرقتين إسرائيليتين في المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الرشقة الصاروخية تسببت في دوي صفارات الإنذار خلال مسيرة لمتظاهرين إسرائيليين طالبوا بإعادة استيطان قطاع غزة.

رعب وهلع بسبب قصف الفصائل سديروت

فيمًا أظهر مقطع فيديو حالة رعب وهلع للإسرائيليين الذي طالبوا باستيطان القطاع نتيجة للرشقة الصاروخية التي قدمت منها.

وفي مقطع الفيديو تسمع أصوات صراخ بعض الإسرائيليين وانبطاح عدد كبير منهم أرضا تخوفا من الرشقة الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من شمال قطاع غزة.

في الأيام الماضية كثفت الفصائل الفلسطينية، واللبنانية قصف مدن إسرائيلية في الشمال والجنوب وهو ما تسبب في عدد من الخسائر لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنشآت إضافةً إلى اندلاع حرائق ضخمة في المناطق القريبة من لبنان.