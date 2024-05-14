حريق ضخم في قاعدة عسكرية داخل إسرائيل (فيديو)

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء، في مستودع للمعدات بقاعدة تل هشومير العسكرية شمالي تل أبيب، فيما تحاول 4 فرق إطفاء و3 مركبات لإمداد المياه، إلى جانب مركبات قيادة من جميع أنحاء منطقة دان وسط إسرائيل، السيطرة على النيران، وفقا لموقع «إسرائيل هيوم» العبري.

حريق ضخم في قاعدة عسكرية إسرائيلية

وبحسب الموقع العبري، لم تتضح أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، في القاعدة العسكرية الإسرائيلية، فيما تحاول طواقم الدفاع المدني إخماد النيران.

שריפת פרצה במחסן ציוד בבסיס תל השומר. במקום פועלים ארבעה צוותי כיבוי ושלושה רכבי אספקת מים יחד עם רכבי פיקוד מרחבי מחוז דן pic.twitter.com/I7SBCiWJRN — חדשות המוקד (@hamoked_il) May 14, 2024

تحقيق بعد إخماد الحريق

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إنه فور إخماد النيران، سيتم البدء في التحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن الحريق.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتهديدات التي تحيط دولة الاحتلال من جميع حدودها، سواء كانت من الشمال عن طريق الفصائل الفلسطينية، التي تواصل قصف المواقع الإسرائيلية، أو من الجنوب بسبب الصواريخ المنطلقة من لبنان، التي تسببت في حريق ضخم في شمال إسرائيل، قبل أيام.