أخصائية نفسية: 5% نسبة النرجسية في العالم

قالت نورهان سيد الأخصائية النفسية إن النرجسية اضطراب نفسي منتشر في العديد من مراجع علم النفس باسم اهتمام استثنائي بالذات أو الإعجاب بها، لافتة إلى أنّ نسبة انتشاره في العالم يمكن أن تصل إلى 5% فقط بسبب صعوبة تشخيصه.

أعراض اضطراب الشخصية النرجسية

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» النُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وجاسمين طه زكي، أنّ تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية صعب للغاية، بسبب عدم معرفة المريض بأنه مريض، لافتة إلى أنّ أهم معايير تشخيصه هو التكبر والتسلط وعدم تقبل النقد.

الفرق بين النرجسية والثقة بالنفس

وتابعت الأخصائية النفسية أنّ هناك صفات منتشرة يُطلق عليها اضطراب النرجسية وهي ليست كذلك: «ممكن يكون عندي جزء من الغرور لكن مش معنى كده إني نرجسية، وأيضا الأنانية والتسلط بشكل نسبي».

واستطردت: «في صفات يجب على الأب والأم أنهم ياخدوا بالهم منها في أولادهم، زي أن ابنهم يكون مش عايز أخوه ياخد منه حاجة، وبيتكلم عن نفسه كتير، وبيغير من مدح أي حد غيره، وده اللي بيفرق ما بين الشخص الواثق من نفسه والنرجسي».