أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية أن أسعار التصالح في مخالفات البناء تبدأ من 50 جنيها للمتر وتصل إلى 2500 جنيه وفق معايير محددة وواضحة أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مع الاسترشاد بأسعارالتصالح في القانون القديم والفئات محددة وكل جهة ولاية تدخل الفئات المالية لها فمثلا المباني المميزة يدخلها جهاز التنسيق الحضاري.

أسعارالتصالح محددة

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار التصالح لا مجال للاجتهاد فيها من لجان التصالح أو الوحدات المحلية فكل الرسوم والأسعار الخاصة بالتصالح محددة بالنسبة لكل حي ومنطقة ومدينة وقرية، مؤكدا أن الوزارة وضعت آليات تسعيرمتر التصالح وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، مع مراعاة البعد الإجتماعي، فالمناطق الشعبية لاتعامل معاملة الأحياء المميزة في أسعار التصالح ويتم مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث مستوى الخدمات والمستوي العمراني والحضاري والمقومات.

عائد التصالح يعود بالنفع على المواطنين

وأوضح أن عائد التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع مرة أخرى على المواطنين بكل المحافظات في الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية والتنمية والخدمات ورفع كفاءة الطرق والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.