رئيس «القنوات الإخبارية»: الملفات المطروحة في القمة العربية تلامس أمن مصر القومي

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن هناك قضايا فرضت نفسها على الاجتماع التجهيزي منها الوضع في السودان وليبيا واليمن.

الملفات المطروحة على القمة العربية تشكل ملفات أمن قومي مصري

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه أمل الحناوي، أن كل الملفات المطروحة بقوة على القمة العربية تشكل بالأساس ملفات أمن قومي مصري، لأنها دول جوار مباشر لمصر، مشيرا إلى أن الأطروحات الجديرة بالنقاش في القمة تفرض نفسها وتشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر، مما ينعكس بقوة على المشاركة المصرية في القمة العربية، فضلا عن أن مصر ستكون حريصة على تضمين بعض الأمور في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، وكذلك في كلمة مصر أمام القمة.

مصر اعتمدت قوة الحكمة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر

ولفت إلى أن مصر اعتمدت على ما يمكن تسميته بقوة الحكمة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كما تصدت لكل عمليات التهجير القسري بقوة وحزم في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن مسألة تهجير الفلسطينيين إلى خارج بلادهم أو داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن معبر رفح ظل مفتوحا طوال الوقت، مما أجبر إسرائيل على تمرير المساعدات لغزة تحت ضغط دولي، مشيرا إلى أن الشعب المصري جاء في صدارة من قدموا الدعم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني المصرية على مستوى كل دول العالم إلى الأشقاء في فلسطين، إذ إن الشعب تبرع بكل غالٍ وقدم دمائه إلى أهالينا بفلسطين، لافتا إلى امتلاء المستشفيات في رفح والعريش بأهل غزة.