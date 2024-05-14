أستاذ أمراض نساء: تأجير الرحم ينتج عنه طفل غير طبيعي

قال الدكتور خالد سطوحي أستاذ أمراض نساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إن تأجير الأرحام ينتج عنه طفل من أب وأم جينيا، لكن جسده مكون من أم مختلفة، لافتا إلى أن ممارسات الأطباء في بلادنا يحكمها الشرع والقانون.

أضاف «سطوحي»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على قناة «الناس»، اليوم: «الرحم المؤجر يلفظ هذا الجنين الدخيل، لأنه غير طبيعي، ورفض الشرع الشريف لتأجير الأرحام والاستنساخ يتوافق مع الحفاظ على العرض».

وتابع: «لما الطفل ده يتولد هيعيش حياة غير طبيعة، لأن الدين لما نزل جاء لتقويم الدنيا».