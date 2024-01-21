علي جمعة: رددوا هذا الدعاء حال تأخر الإنجاب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: «إذا كنت متشوقا للولد فعليك بدعاء تأخر الإنجاب وهو: «اللهم ارزقنا الأولاد وهب لنا ذرية صالحة».

وأشار مفتى الجمهورية السابق، على فضائية الناس، إلى أنه إذا أردت الذرية قل دعاء سيدنا زكريا: «رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ»، لافتا إلى أن الله تعالى يقول: «وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَىَ رَبّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ».

وأوضح أنه على المسلم أن يكتفى بواحد أو اثنين فى هذه الأيام التى نحتاج فيها إلى ذلك، فقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم، بالكثرة عندما كنا قلة، فلما كثرنا فإننا يجب أن نكون أقوياء لأن المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وعليكم أيها الأزواج بالاكتفاء بطفل واحد أو اثنين فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيهما في هذا العصر الذي انتشرت فيه الفتن وتصارعت فيه الأحوال.