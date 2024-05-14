استشاري علاقات أسرية: خراب البيوت يبدأ من التطوع بالنصيحة

أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، أنَّها تتفق مع أي وضع يرى فيه الزوجان سعادتهما ويتوافقان عليه إلى حد كبير، طالما أمور الحياة تسير بينهما، حتى لو لم يعجب الآخرين أو ينال رضاهم: «أنا مع أي مؤسسة اجتماعية تضم رجل وامرأة سعداء، مهما كان الوضع الغريب بالنسبة لنا».

التطوع بالنصيحة يهدم أسرار البيوت

وتابعت «عبد الفتاح»، خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وهبه الأباصيري، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ السبب وراء خراب الكثير من البيوت هو تدخل الآخرين والتطوع بالنصيحة التي تضر ولا تنفع: «ننصح بعدم التطرق لتفاصيل الحياة اليومية الزوجية مع الآخرين لتجنب وقوع مشاكل، لأنه بطبيعة الحال حياة كل منا تختلف عن الآخر».

فضفضة بين الزوجة وصديقتها

وترى أنَّه قد تفسد علاقة زوجة بزوجها نتيجة «فضفضة بين الزوجة وصديقتها، مثلاً عن موقف ارتفع صوت الزوج فيه على زوجته، فتعلق الصديقة وتقول بأنه عليها ألا تتحمل هذا الضغط وتستجيب الزوجة لهذه النصيحة وتبدأ بدورها في التمرد بعد أن كانت تساير زوجها وتصبر عليه، لتتعقد الأمور في النهاية وقد تصل إلى الطلاق».

وأوضحت: «بسبب كلمة من الصديقة، مثل: بيعمل كل ده وساكته له.. ايه مسكتك ومصبرك وهو بيعمل كل ده، تنقلب حياة الزوجة بعد أن كانت قائمة ولا بأس فيها، الدنيا قامت، طلقني، الزوج يقولها أنت طالق، وياما بيوت اتخربت بسبب كلمة من صديق أو صديقة».