أنجيل باسيلي زوجة اختارت «الخدمة» على الحياة الأسرية

حياة مليئة بالمحبة والخدمة عاشتها أنجيل باسيلى، أرملة القمص بيشوى كامل، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج بالإسكندرية، إذ ولدت عام 1930م تقريباً، ورُبيت فى منزل مسيحى تقى وتعلقت بالكنيسة منذ صغرها، وكانت متفوقة فى دراستها حتى حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة الإسكندرية.

كانت أسرة تاسونى أنجيل تحب الخدمة الكنسية وتنوعت فى الرتب الكهنوتية والرهبانية، إذ إن آباءها أصبحوا فيما بعد: الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، والقمص بيجول باسيلى، كاهن كنيسة القديس مارمرقس بفرانكفورت بألمانيا، والقمص كيرلس باسيلى، بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشقيقتاها الراهبة يوستينا أبوسيفين، والراهبة أغابى أبوسيفين.

وفى 18 نوفمبر سنة 1959، قال البابا كيرلس السادس لشاب يخدم فى الكنيسة يدعى سامى كامل إنه سيرسمه كاهناً بعد 4 أيام، بعد ترشيح من القمص مينا إسكندر، ما أثار ذهول الشاب الذى قال: «ولكنى لست متزوجاً!»، فأجابه البابا: «الروح القدس الذى ألهمنى إلى اتخاذ هذا القرار هو يختار لك العروس»، ومنحه فرصة يومين، فصلى صلاة وهو يبكى لِيُظْهِر له الرب إرادته، ورتبت الأمور ليطلب يد «أنجيل باسيلى»، أخت زميليه فى الخدمة فايز وجورج باسيلى، اللذين فرحا به جداً وقالا لأبيهما إن سامى كامل ذو نقاء ملائكى، ولكن العجيب فى الأمر أن العروس لم توافق لرغبتها هى الأخرى فى الرهبنة، لكن القمص مينا إسكندر أقنعها.

وذهب «سامى» فى ثانى يوم إلى الدير لأنه كان يرغب فى الرهبنة هو الآخر ولكنه وجد صعوبة كبيرة حتى وصل للدير بعد 29 ساعة، وهو فى غاية التعب والضيق، مصمماً أن يعلن له الله عن إرادته، لكن جاء الأب مينا ليقنعه وتلت ذلك ضغوط كثيرة ممن حوله ولم يكن له سوى الصلاة حتى تمت صلوات الإكليل مساء الثلاثاء 24 نوفمبر، ولم يرَ أهل العريس العروس إلا ليلة الإكليل.

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وتنيحت فى 24 نوفمبر 2019

ومنذ هذه اللحظة بدأت تاسونى أنجيل حياة الخدمة مع زوجها لـ20 عاماً حتى تنيح إثر الإصابة بمرض السرطان، وحينها كشف السر، إذ إن القمص بيشوى كامل وتاسونى أنجيل اتفقا قبل الزواج على أن يعيشا معاً حياة البتولية ويكرسان حياتهما للخدمة فقط، بعلم من البابا كيرلس السادس، إذ إنهما بعد إتمام الزواج تَوَجَّها إليه ودخل كل منهما بمفرده للبابا. وبعد نياحة القمص بيشوى كامل استمرت تاسونى أنجيل فى الخدمة 40 سنة أخرى حتى تنيحت فى 24 نوفمبر 2019.