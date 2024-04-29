تفاصيل أنشطة قوافل تنمية الأسرة القنائية.. خدمات طبية وتوعية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال «قوافل تنمية الأسرة القنائية»، بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة.

القوافل تقدم خدمات طب الأسرة

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن القوافل تهدف إلى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، مشيراً إلى تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأضاف «عبدالباقي»، أن القوافل تُنفذ على مرحلتين، الأولى هي مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتا إلى أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكشف النساء والسونار والصحة الانجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية بالاضافة لخدمات العيادة المتنقلة، فضلا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية ولاقت اقبالا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات ، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الاكثر احتياجا.

التوعية بتنظيم الأسرة في قنا

وأكدت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، أن القافلة حققت أعلى إنجاز في مجال تنظيم الأسرة بقرية حجازة قبلي حتى الآن، من خلال إقبال المترددات على القوافل، بهدف الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطه الفرق الطبية المدربة.