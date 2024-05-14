السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة: الغرب تآمر علينا.. ومصر لم تتخلَّ مطلقاً عن القضية (حوار)

بركات الفرا: الرئيس السيسى أكد حقنا فى دولة مستقلة لأنها ركيزة لاستقرار المنطقة

قال بركات الفرا، السفير الفلسطينى السابق بالقاهرة، إن مصر لم تتخلَّ مطلقاً عن موقفها الراسخ دفاعاً عن القضية الفلسطينية، منوهاً بالموقف الرسمى الأخير الرافض للتهجير القسرى.

وأضاف «الفرا»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً فى لقاءاته فى أى مكان على وجه الأرض وفى زياراته الخارجية واللقاءات الثنائية يؤكد أحقية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار أو الأمن أو السلام فى الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.. وإلى نص الحوار:

كيف أدى الدعم الغربى لتفاقم الأوضاع فى فلسطين عقب النكبة؟

- الدول الغربية تآمرت على الشعب الفلسطينى لأنها منعت أى قرار يصدر بمجلس الأمن بحق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، أو قرار اعتراف بالدولة الفلسطينية، وفى نفس الوقت دعمت إسرائيل بكل الإمكانيات، ولكن الآن أصبح هناك استيعاب بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام يحقق الاستقرار فى الشرق الأوسط إلا إذا نال الشعب الفلسطينى حقوقه كاملة.

ماذا عن ملف الاستيطان؟

- الاستيطان استراتيجية أساسية لدى الاحتلال حتى من قبل أن تقوم دولتهم منذ عصابات البالماخ وشتيرن والهاجاناه والإرجون وغيرها، وفى سياستهم الأساسية بناء المستوطنات المنقسمة إلى الكيبوتس والموشاف، وعند احتلالهم قطاع غزة لم يخرجوا وأبقوا السيطرة عليه براً وبحراً وجواً، لكن فى الضفة الغربية لم يمنعهم أحد رغم القرارات الأممية ومجلس الأمن الدولى وموافقة الولايات المتحدة، وأن الاستيطان هو إجراء غير شرعى، ونظراً لوجود حكومة يمينية متطرفة فى إسرائيل فقد قدمت كل الخدمات والإمكانيات لبناء المزيد من المستوطنات فى الضفة الغربية، وتأجج الفصل العنصرى هناك، وملف الاستيطان هو أزمة أساسية يجب حلها من أجل أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه بإقامة دولة مستقلة على تراب الوطن.

هل يتمسك الفلسطينيون فى الشتات بهوية أجدادهم؟

- الفلسطينيون فى الشتات متمسكون بهويتهم وعودتهم لوطنهم، وكثير منهم لا يقل وطنية عن الموجودين فى فلسطين، والفلسطينى الذى يعيش فى أى دولة يفتخر بجنسيته الفلسطينية وجذوره التاريخية إلى أبعد مدى، وتتناقل من جيل بعد جيل، ويحافظون على لهجتهم الفلسطينية وتراثهم.

حدثنا عن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية.

- دور مصر تجاه القضية الفلسطينية أكبر من حديث أى أحد عنه، فمصر لم تتخلَّ مطلقاً عن موقفها الراسخ دفاعاً عن القضية الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً ما يؤكد أحقية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار أو الأمن أو السلام فى الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.