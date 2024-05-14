رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الداخلية تنظم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة عناصر نسائية

كتب:

محمد بركات
08:14 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
مسابقة الرماية

مسابقة الرماية

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 27 إبريل إلى أول مايو، مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023-2024، على مستوى الفرق والفردي وتنافس فيها 480 ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائي، التي تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من الاتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF، إذ اضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الاتحاد المصري للرماية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

اقرأ المزيد:

قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم فعاليات مسابقة الرماية القتالية

مدير أمن الدقهلية يكرم الضباط والخفراء المتميزين في مسابقة الرماية

أمن أسيوط يفوز بالمركز الأول في مسابقة الرماية السنوية لضباط الشرطة

وزير الداخلية يكرم 19 ضابطأً فى مسابقة الرماية السنوية

بقلم محمد بركات