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قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم فعاليات مسابقة الرماية القتالية

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم فعاليات مسابقة الرماية القتالية

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي ورفع كفاءة العنصر البشرى، نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية مسابقــة الرمايــة القتالية للعام التدريبي 2021/2022، والتي أقيمت فعالياتها بمعهد التدريب الراقي التابع للإدارة العامة للتدريب، وشـــارك فيهــا 21 مديرية أمن و10 إدارات عامة، وقام بتحكيم فعاليات المسابقة طاقم حكام من الاتحاد المصرى للرماية.

تهدف المسابقة إلى التدريب الجماعي على مهارات الرماية للمجموعات القتالية لمحاكاة الواقع الميداني والعمل على رفع المستوى التدريبي فى مجال العمليات باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، «الطبنجة – الرشاش – البندقية الآلية» لمواجهة شتى صور الجريمة بما يساهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين.

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