انطلاق حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77

انطلق حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ77، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 25 من مايو الجاري، وكان في مقدمتهم الفنانة يسرا، والتي خطفت الأنظار برشاقتها وتألقها على السجادة الحمراء.

لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77

ومن المقرر أن تقدم حفل الافتتاح الليلة، الفنانة الفرنسية كاميل كوتين، وتضم لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية كل من المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجان الياباني هيروكاز، وكور إيدا، الممثل الإيطالى بيارفرانشيسكو فافينو، والمصورة وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة العالمية ليلي جلادستون، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي.

فيلم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77

وسيُعرض الفيلم الفرنسي The Second Act أو «الفصل الثاني» في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة كل من ليا سيدو، مانويل جيلوت، رافاييل كوينارد، لويس جاريل، فينسنت ليندون، وآخرين من اخراج وسيناريو وحوار كوينتين دوبيوكس.