كاتب صحفي: الأزمة في غزة تلقي بظلال قاتمة على منظومة العمل العربي المشترك

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ أزمة غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، تُلقي بظلال قاتمة على منظومة العمل العربي المشترك، لافتًا أنّ الجميع متعاطف مع الأشقاء في غزة، كما أنّ هناك حالة من الاستياء للمواقف الدولية المتخاذلة في ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل تجاه المذابح الجماعية التي ترتكبها سواء باستخدام السلاح والتجويع أو الحصار الخانق على كل القطاع.

المذابح الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ هناك إدراك عربي واضح لخطورة الموقف ولأهمية اتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة في غزة، مشددًا على أن الدعم الإنساني موجود وقائم ويجب أن يزيد خلال الفترة المقبلة والأهم هي المواقف السياسة والدبلوماسية.

وتابع أنّ مطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين هو مطلب واقعي جاء في وقته، لافتا أنّ مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبحت تتجاوز الدول العربية، فهناك عدد كبير من دول العالم تؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تصويت 143 دولة بالموافقة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة

وأكد أنّ تصويت 143 دولة بالموافقة على انضمام فلسطين بالعضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يُوضح الدعم الدولي للحقوق الشعب الفلسطيني، لكن المواقف الأمريكية والغربية الداعمة للموقف الأمريكي هي العقبة الأساسية في أن تُمثل الإرداة الدولية.