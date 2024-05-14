«الأمم المتحدة» تطلق ميثاق لمواجهة التغيرات المناخية بالفن.. بمشاركة 70 دولة

أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية تبنيها لمبادرة عالمية جديدة تجمع أكثر من 1000 عضو من قطاع الفنون البصرية من 70 دولة لمكافحة تغير المناخ من خلال ميثاق «تحالف الأمم المتحدة للترفيه والثقافة من أجل العمل المناخي»، الذي يهدف إلى تسريع انتقال القطاع نحو انبعاثات كربونية منخفضة وتحفيز العمل المناخي على نطاق أوسع من خلال التعبير الفني والابتكار.

مستقبل منخفض الكربون

وأشار بيان صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أن الفنون والثقافة يلعبان دورًا حاسمًا في إلهام الناس لتخيل وتحقيق مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، ومن أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس، من الضروري أن تتخذ جميع القطاعات إجراءات مناخية تحويلية الآن، إضافة إلى خفض انبعاثاتها العالمية.

وأوضح البيان أنه يعتبر الميثاق علامة فارقة مهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، يظهر التزام قوي من قبل قطاع الفنون البصرية باتخاذ إجراءات حاسمة وبناء مستقبل مستدام للكوكب، حيث يتضمن ميثاق الفن التزامًا بتنفيذ خطة عمل طموحة بحلول عام 2030، التي تتضمن خفض انبعاثات غازات الدفيئة من عمليات القطاع بنسبة 45٪ وتطوير مسارات نحو تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، وسيعمل الميثاق أيضًا على تعزيز الفنون التي تعالج تغير المناخ وتعزيز العدالة المناخية.

مجالات ميثاق الفن

ويركز ميثاق الفن على مجالات رئيسية للعمل، منها:

الشحن الدولي: تقليل الانبعاثات المرتبطة بنقل الأعمال الفنية والمعارض.

استهلاك الطاقة: تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المتاحف وصالات العرض والمؤسسات الفنية الأخرى.

التعبئة وإعادة التدوير: تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد المستخدمة في العروض والتركيبات الفنية.

المبادرات الرقمية: استخدام التكنولوجيا لتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء القطاع.