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«الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية»: 450 ألف فلسطيني في غزة دون مأوى

كتب:

هانى حسن
12:55 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

أعلنت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أولجا شيريفكو، أن نحو 450 ألف فلسطيني دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسري في رفح الفلسطينية، مضيفة: «نرفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية وندعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة».

وقالت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نواجه عراقيل كثيرة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى عدد كبير من المناطق بقطاع غزة، واستمرار سوء الأحوال الإنسانية على مدار 7 أشهر من الحرب».

 

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