«الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية»: 450 ألف فلسطيني في غزة دون مأوى

أعلنت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أولجا شيريفكو، أن نحو 450 ألف فلسطيني دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسري في رفح الفلسطينية، مضيفة: «نرفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية وندعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة».

وقالت متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نواجه عراقيل كثيرة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى عدد كبير من المناطق بقطاع غزة، واستمرار سوء الأحوال الإنسانية على مدار 7 أشهر من الحرب».