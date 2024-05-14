أسامة كمال: الملف الفلسطيني المحور الأساسي في القمة العربية بالبحرين

علّق الإعلامي أسامة كمال على انعقاد قمة عربية في البحرين الخميس المقبل بحضور وزراء خارجية العرب، موضحا أنّ الملف الفلسطيني والحرب في غزة هو المحور الأساسي في القمة، بجانب الصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية.

قمة عربية في البحرين

وكشف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، عن أبرز الملفات التي ستطرح داخل القمة في دورتها الـ33 بالبحرين، قائلا: «سيتم مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة التي لا تتوقف وتطورات الاستيطان والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية في فلسطين والأوضاع في الجولان السوري المحتل».

محاور القمة العربية

ولفت إلى أنّ أحد المحاور سيكون بعنوان الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن 13 بندا منها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، والأوضاع في اليمن وليبيا، ودعم جهود الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي، وبحث موقف عربي موحد من انتهاكات تركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في شؤون الدول العربية، ودعم ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، ودعم محمود علي يوسف المرشح الجيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي».