قصواء الخلالي: استنفار في أوروبا خوفا من هجرة الفلسطينيين إليها

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن أوروبا لديها استنفار وخوف من هجرة الشعب الفلسطيني إليها.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة CBC، أن مصر قد تتخذ الفترة القادمة الكثير من القرارات والأدوار الفاعلة على الأرض، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يجب عليه فتح المعابر وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتمنت «الخلالي» أن تصدر مخرجات من القمة العربية تعضد الدور المصري في فك حصار الشعب الفلسطيني، مضيفة «كفاية تنصل من القضية وأتمنى أن يكون هناك مخرجات حقيقية»، والدولة المصرية تقوم بمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي لم تتخل عن الشعب الفلسطيني، وقدمت لهم كل أوجه الدعم.