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أمين الفتوى: ابن حجر العسقلاني ذكر كرامات السيد البدوي في كتابه

كتب:

منى صلاح
11:45 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
الدكتور محمد وسام

الدكتور محمد وسام

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السيد البدوي رضي الله عنه كان من الأولياء الذين تواترت كراماتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد من يشكك في كراماته.

السيد البدوي.. جلاب الأسرى

وقال «وسام»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «لا يستطيع أحد التشكيك في كراماته، وكان يطلق عليه جلاب الأسرى، وذكرها ابن حجر العسقلاني، وهو أمير المؤمنين في الحديث، في كتابه»، وهناك امرأة ذهبت إلى السيد البدوي وقالت له إن ابنها أسر في بلاد الأجانب وقد يقتل، فدعا الله فرجع ابنها.

كرامات السيد البدوي

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السيد البدوي له كرامات، وكانوا يستعينون بكراماته لتقوية اليقين في نفوس الناس، وليس ليعجبوا بأنفسهم، حتى يعلم الناس أن لهم رب يستجيب لهم».

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بقلم منى صلاح