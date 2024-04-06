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دراما المتحدة

أحمد نعينع بمملكة الدراويش: الكرامات منح من الله ولا تخالف الشريعة الإسلامية

كتب:

حسن سمير
05:29 م | السبت 06 أبريل 2024
الدكتور أحمد نعينع

الدكتور أحمد نعينع

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن حِكاية الرؤيا، لا بد أن تكون لحبيب وليس لمنكر من أجل تفسيرها التفسير الصحيح وليس تضليلها، ولا بد من التصدق عليها، موضحا: «إذا حُكيت الرؤيا تتحقق ويجب أن تُقال لحبيب حتى تفسر بالشكل الصحيح، ومن المهم أن يتم التصدق عليها بأي شيء».

وأضاف نعينع خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة: «رأيت رؤيا قبل سفري لأمريكا بسقوط حقيبتي في المحيط الأطلنطي، وفسرها لي الشيخ زين السماك بأنها انطلاقة كبيرة لي في قراءة القرآن الكريم، وقد كان».

الكرامات منحة من الله 

وأكمل أن الكرامات لا تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنها منحة من الله في الأساس، مختتمًا :«الخزعبلات والسلوكيات الخاطئة في الموالد لا تحسب على الصوفية من قريب أو من بعيد».

 

 

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