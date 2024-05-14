عبد المنعم سعيد لـ«الشاهد»: صواريخ إيران رخيصة وتكلفة الواحد 500 دولار

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن إيران خسرت جزءا من الهيبة الخاصة بها بسبب الصراع مع إسرائيل.

رخص صواريخ إيران

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: صواريخ إيران «رخيصة» وتكلفة الواحد 500 دولار.

وتابع: «ممثل الاتحاد الأوربي في نقاشات حول البحر الأحمر ركز على نقاط منها بمعنى دخول السفن للمجري الملاحي سيكون هناك نظام دفاع لهذه السفن من جانب الحوثيين، وصوارييخ ايران رخيصة السعر والصاروخ يتكلف 500 دولار، فالسفن التي لم تصاب في الممر الملاحي لن تمر مرة أخرى حفاظًا علي سلامتها، فتصريحات الممثل الأوروبي غير مسئولة لأن الحرب عندما تدخلها دون تحقيق الانتصار من الأفضل عدم الدخول، والردع والمنع لم يحدث من أوروبا، فهذا كان يكلف الشركات تكلفة كبيرة في اصطحاب السفن من باب المندب إلى قناة السويس، ولم أري لهفة من الوجع الذي حدث للتجارة العالمية رغم تضرر أوربا منها، فرد الفعل حتى الآن قائم علي وقف إطلاق نار علي جبهة الحوثيين، أم هذه هي القدرة الأوروبية على الردع».

رد فعل إيران كان كلاما فقط

وأضاف سعيد: «في البيان الأول الذي صدر عن محمد ضيف من حماس، تحدث بقوة حول المناضلين في إيران وفي الضفة الغربية وسوريا ولبنان، وهذا الإطار متوقع منه أن يكون جزءًا من المعركة الجارية، فهناك توقع ليست له دفاتر تاريخية بطبيعة المحادثات التي جرت، والتي أشارت إلى نوع من خيبة الأمل، بمعنى أنه كان هناك تصور أن إسرائيل ستكون موجعة من الناحية العسكرية أكثر مما جرى، وأن هذا سيتم عن طريق الأطراف الأخرى، وأن هذا ضمن استراتيجية 8 أكتوبر، ورغم ذلك لم يتحدث عن سيناريو اليوم التالي، فتبعه رد فعل عنيف ومتوحش وبربري من إسرائيل ورغم البربرية التي حدثت إلا أن رد الفعل من إيران كان كلامًا فقط».