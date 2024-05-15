مرصد الأزهر يندد باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحاته

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قيام مئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، وتمكن بعضهم من رفع علم الكيان الصـهيـوني، بل والتوشح به داخل باحاته الشريفة، استجابة لدعوات جماعات الهيكل المزعوم التي دعت إلى اقتحام أولى القبلتين والتلويح بعلم الكيان فيه، إحياء لذكرى ما يُطلِقون عليه «يوم هعتسماؤوت- يوم الاستقلال» أو ذكرى قيام الكيان الصهيـوني.

وتابع مرصد الأزهر: إضافة إلى رفع العلم، قام عدد من المتطرفين بأداء طقوس تلمودية بشكل علني، في الساحة الشرقية من المسجد، وترديد النشيد الوطني الصـهيـوني «هاتيكفا»، وخلال تأمين الاقتحامات الصهيـونية، قامت شرطة الاحتلال بالتعامل بلطف مع من قاموا برفع علم الاحَتلال، في حين منعت الكثير من الفلسطينيين من الدخول للمسجد الأقصى، وفرغته من المصلين لتأمين تلك الاقتحامات.

الاعتداء على المقدسات الإسلامية

وندد مرصد الأزهر بالاعتداء على المقدسات الإسلامية – وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك- داخل الأراضي المحتلة وتدنيسها، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوطات لكبح جماح الاحتـلال الغاشم الذي يسعى بشتى السبل لإحكام قبضته على ثالث الحرمين الشريفين، وممارسة سياسة الأمر الواقع لاعتياد المشهد، تمهيدًا لما يرمي إليه من هدم المسجد الأقصى، وتشييد الهيكل المزعوم على أنقاضه.