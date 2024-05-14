مرصد الأزهر يستقبل وزير الشؤون السياسية في سيراليون

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، امارا كالون وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية لجمهورية سيراليون، والسفير صادق سيلا سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وخلال اللقاء قدمت «سلامة» نبذة تعريفية عن طبيعة عمل المرصد وعدد الوحدات العاملة به وأبرز القضايا محل البحث والدراسة.

العوامل المؤدية إلى التطرف

وتعرف الحضور في أثناء تفقدهم لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغات الأجنبية على الدراسات التي نفذت لبيان العوامل المؤدية إلى التطرف وجهود متابعة أوضاع اللاجئين في إفريقيا وباقي أنحاء العالم، إلى جانب التوصيات الصادرة بهذا الصدد.

قيم التسامح والتعايش السلمي

وعقب اللقاء، ثّمن امارا كالون وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية لجمهورية سيراليون، الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر في سبيل إحلال قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواجهة التحديات الناجمة عن الغلو والتشدد وأثرهما في ازدياد أعداد اللاجئين في قارة إفريقيا التي تعاني بالفعل من الإرهاب.