قيادي بـ«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير

قال محمود المرداوي القيادي في حركة حماس: لا تزال أيدينا ممدودة للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وانقلب عليه بنيامين نتنياهو، والشعب الفلسطيني يخوض حرب تحرير وهناك تضحيات يتم دفعها، موضحا لا مفاوضات تحت النار والاحتلال.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال يعتقد أنه من خلال الضغط العسكري سيرغم الفلسطينيين على الرضوخ، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا مشكورة لكن تم إفشال الاتفاق من قبل الاحتلال، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة.

وأوضح المرداوي، أن مصر لن تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يسوق رواية غير موافقة للمنطق وانقلب على الاتفاق، فقد عملت مصر على مدار شهور للتوصل لهدنة ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها للتوصل لاتفاق، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.