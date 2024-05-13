عبدالمنعم سعيد: التوقع الأساسي بعد أحداث 7 أكتوبر حرب طاحنة بين حماس وإسرائيل

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأمر غير الواضح بالنسبة لنا، ما هي نتائج القصف الصاروخي الحمساوي تجاه إسرائيل؟

وأضاف «سعيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الصور التي رأيتها في التليفزيون لتل أبيب، مدينة مضيئة جدًا، ويقولك اتضربت بالصواريخ، لا تجد بيتًا تحطم على طريقة غزة».

وتابع: «هذه نقطة ناقصة في المعلومات، ما هي نتائج العمليات العسكرية التي قامت بها حماس في إسرائيل؟ نحن نعلم نتائج صواريخ حزب الله، التي أدت إلى إجلاء عدد من سكان المنطقة الشمالية في المدن الإسرائيلية، وحدثت عمليات نزوح لإسرائيليين وعرب».

وقال المفكر السياسي، إن التوقع الأساسي بعد أحداث 7 أكتوبر، أننا سنشهد حربًا طاحنة بين حماس وإسرائيل لفترة.

وواصل: «تقديري أن الموضوع كان به دولة ليست صغيرة وهي إيران»، قائلا إن ما حدث في أمريكا، «فكرني بأيام الحرب الفيتنامية، حصل نوعًا من صحوة الضمير، وشعرت أننا مقصرين، ونهتم فقط بتصريحات الأحزاب وبايدن وترامب».

وتابع: «الناس أصبحت تعرف العديد من الأمور من خلال السوشيال الميديا التي ننتقدها دائمًا، وكل فيديو كارثي حدث في غزة وصل أمريكا، وهذا خلق صحوة كبيرة جدًا داخل الطلاب العرب، لنكتشف أن أعداد الطلاب العرب والمسلمين في أمريكا أصبح كبيرًا جدًا».