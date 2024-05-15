الضرائب لأصحاب الشركات: التزموا بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، لافتة إلى أنَّه تمّ إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.

منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور

وأكّدت أنَّه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أنَّ رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة من هنا.

ندوات توعية أون لاين عن المنظومة

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إنَّ المصلحة تتولى تنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتمّ الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية عن طريق زيارة الرابط الخاص من هنا.

جدير بالذكر أنَّ مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على رقم 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.