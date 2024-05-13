«الضرائب»: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية مخالف للقانون

طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

إصدار إيصالات إلكترونية اعتبارًا من 15 مايو 2024

وأكدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية منعا لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون، موضحة أنّ المصلحة لن تتوان في بذل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت عبدالعال، أنّ مصلحة الضرائب تنظم ندوة أون لاين يوميًا في تمام السابعة مساء للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، كما يتواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة مع الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية لإعلامهم بموعد ورابط حضور الندوات التي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري.

وأوضحت أنّ المصلحة وفرت المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وقناة يوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني متابعة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتعامل معها، وكذلك الأدلة التوعوية وتحديثات المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، كما يمكن إرسال الاستفسارات الفنية على الايميل eRceipt.hd@eta.gov.eg

يذكر أنّ مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يرد على الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.