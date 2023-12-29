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«قومي المرأة» يهنئ رشا عبد العال على اختيارها لتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب

كتب:

حبيبة فرج
03:32 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
رشا عبد العال

رشا عبد العال

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى رشا عبد العال، لتكليفها بتيسير أعمال رئيس مصلحة الضرائب بالمستوى الوظيفي «الممتازة»، بمصلحة الضرائب المصرية.

مكتسب جديد للمرأة المصرية 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي رشا عبد العال، لهذا المنصب المهم، مؤكدة أنها أحد النماذج القيادية المتميزة، ما أهلها لهذا المنصب.

أضافت أن هذا التكليف يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية، واستكمالا لجهود الدولة في تمكين المرأة بتولي المناصب القيادية.

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بقلم حبيبة فرج