القبض على 4 متهمين بسرقة مواطن أثناء خروجه من بنك في أكتوبر 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع فيس بوك بشأن استغلال بعض الأشخاص سيارة وتتبع أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وسرقة مبلغ مالي منه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنّهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية في الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك وسرقة المبالغ المالية من داخل سياراتهم عن طريق كسر زجاج السيارات، مستخدمين 2 سيارة مستأجرة تم ضبطهما.

وأضافوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبالغ المستولى عليها حصيلة نشاطهم الإجرامي، و2 فرد خرطوش.