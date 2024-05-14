ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، أكلاشيه، مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية، جهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، جميعها تخص الكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.