ضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في القاهرة ومطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (القاهرة ومطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (5,300 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدري "الأفيون ، والحشيش" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح ، وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه تقريباً.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية .