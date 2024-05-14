رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في القاهرة ومطروح

كتب:

محمد بركات
08:20 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
ضبط مخدرات

ضبط مخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (القاهرة ومطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-    

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما (5,300 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدري "الأفيون ، والحشيش" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح ، وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه تقريباً.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية .

اقرأ المزيد:

الداخلية تنظم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة عناصر نسائية

«الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء 

الداخلية تنجح في ضبط سائق شركة «نقل ذكي» اعتدى على فتاة بمدينة نصر

«الداخلية» تُعلن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2024 (تفاصيل)

«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب فتاة في المنيا 
بقلم محمد بركات