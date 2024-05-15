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ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
11:59 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
المواد المخدرة

المواد المخدرة

وجّهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 123 قضية ضبط خلالهم 1,137 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 17 ألفا و225 كيلوجرام لمخدر البانجو، 6,350 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدر الشابو، و628 قرصا مخدرا، و6 بنادق خرطوش، وطبنجة، و76 فردا محليا، ةعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و51 قطعة سلاح أبيض، و28 دراجة نارية مخالفة.

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