ضبط متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذا من دائرة مركز شرطة ملوي مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية- طبنجة- 4 فرد محلي- 2 خزينة وعدد من الطلقات)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.